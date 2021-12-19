Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız"

Fatih Terim : "TFF, Kerem'e yalancı diyen hakemi, PFDK'ya sevk edecek mi, etmeyecek mi? Peşinde olacağız."

"Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan'a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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