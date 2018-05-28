Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6 Oyuncuyla Sözleşme İmzalanmasını İstemedi
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren 6 oyuncuyla mukavele yapmayacak ve maaş bütçesinde 27 milyon liralık bir yer açılacak.
Şampiyonlar Ligine yakışır bir kadro oluşturmak için transferde düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi biten oyuncular sayesinde rahatlayacak. Donk ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanan, Nagatomo ve Denayer'i de takımda tutmak isteyen Galatasaray, mukavelesi biten diğer 6 oyuncuyla ise yeni sözleşme yapmayacak.
TRANSFERİN ÖNÜ AÇILACAK
Hakan Balta, Yasin Öztekin, Koray Günter, Latovlevici, Carrasso ve Eray İşcan'ın yıllık maaşlarının toplamı 4 milyon 960 bin Euro yani 27 milyon liraya denk geliyor. maaş bütçesinde sağlanacak bu tasarruf ile yeni transferlerin önü açılacak.
YORUMLAR (30)
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Tarığa kaç yıl sözleşme yapılmış 10 yıl mı bi bitmediCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Hadi selanayi çağıralım tarigi Fenerbahçe ye postslayalimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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tarık çamdal ahmet çalık bir zahmet bunlarıda eklesinler listeyeCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Tarık gibi bir adamı bu kulübe alanlat utansınCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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şu tarıktan kurtulduğumuz gün pasta kesicem. En son alex gittiğinde pasta kesmiştimCevap Yaz 13 Yayından Kaldır