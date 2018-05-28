Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6 Oyuncuyla Sözleşme İmzalanmasını İstemedi

Şampiyonlar Ligine yakışır bir kadro oluşturmak için transferde düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi biten oyuncular sayesinde rahatlayacak. Donk ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanan, Nagatomo ve Denayer'i de takımda tutmak isteyen Galatasaray, mukavelesi biten diğer 6 oyuncuyla ise yeni sözleşme yapmayacak.

TRANSFERİN ÖNÜ AÇILACAK

Hakan Balta, Yasin Öztekin, Koray Günter, Latovlevici, Carrasso ve Eray İşcan'ın yıllık maaşlarının toplamı 4 milyon 960 bin Euro yani 27 milyon liraya denk geliyor. maaş bütçesinde sağlanacak bu tasarruf ile yeni transferlerin önü açılacak.