Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 Futbolcunun Kalemini Kırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdan ayrılmasını istediği 4 futbolcuyu belirledi. Listede, Terim gelir gelmez "Hoş geldin" yazan Ryan Donk da var.
Galatasaray'daki 4. dönemine merhaba diye Fatih Terim'in hedefi şampiyonluk. Bu kapsamda elinde sahaya süreceği verimli bir kadro isteyen deneyimli teknik adam, rotasyon ve ilk 11'deki isimlerle forma yarışına gireceği futbolcular istiyor
Transfer için 'Kesinlikle gerekli' raporu veren Terim, takımdaki 4 isim için de kararını verdi. İşte o isimler:
Donk'un hocanın projesi içinde yer almadığı, futbolcunun takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer aldığı kaydedildi.
TARIK ÇAMDAL GİDİYOR
Taraftarların da istemediği Tarık Çamdal, Galatasaray'da bulunduğu süre içerisinde gelişim gösteremezken yıllık yüksek maliyeti ile de sarı kırmızılıların sırtındaki bir yük gibi. Terim'in de azimsiz olan oyunculara karşı tutumu doğrultusunda Tarık'ın satılması için talimat verdiği konuşuluyor.
Çok yönlü oyuncu seven Terim'in Emrah Başsan'ı da yetersiz bulduğu bu bakımdan gönderilecekler arasında düşündüğü iddia ediliyor.
"LATOVLEVICI BASKIYI KALDIRAMAZ"
Tudor'un getirttiği Latovlevici de Terim'in gönderilecekler listesinde. Galatasaray'ın ağırlığı olduğunu her daim dile getiren Terim, Latovlevici'nin yüksek tansiyonlu maçları kaldırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyor.
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Türkiyedekiler maalesef futboldan cakmiyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Terim ilk önce kendi kalemini kırsınCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Fatih terim tekel2000 ruhu getirdiCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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kebapçının federasyonda ne işi var herkes işine baksın beni oraya getirtmeyinCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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eğer gönderilirse çok geğil bir yıl sonra avrupa LATOVLEVICI yi konuşacak. . . bu hep böyle olmuştur.Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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gelsin bi daha dövecem :DCevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
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Terimin göndermek istedikleri esas kalması gerekenler. Yine cimbomu karıştıracak bu adam.Cevap Yaz 4 25 Yayından KaldırERDEM. KARA: Mal mısın acaba??? Sabah sabah uyanamadın mı ? Bu oyuncuların hangisi bi maç oynadı da kalması gerekenler diye yorum yazabiliyorsun. İlk defa yapılan bi yoruma cevap yazdım. Bi ilki gerçekleştirdin bravo11 2 Yayından Kaldır
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Baskıyı kaldıramaz ama parayı iyi kaldırdı Latovlevici...Senin benim cebimden çıkan vergiler gavurun cebine girdi yattığı yerden..Hatırlatırım, klüplerin vergi borçları periyodik olarak affediliyor...Cevap Yaz 13 2 Yayından KaldırISMAİL BİLİR: Mal yoneticilerin bos yatirimda sucu yokmu?Yayından KaldırKAAN: Vergi borçlarını affediyor diye mi bizim verdiğimiz vergilerle para alıyorlar. Böyle mantıksız bir düşünce olur mu kardeşim. Piyasada özel sektörde çalışıp yetersiz olduğu halde maaş alanlar da mı bizim vergilerimizle alıyor. O firmalara da teşvikler vs veriliyor. Vermesimler kardeşim ya da vergi affı neymiş affetmesinler...1 Yayından Kaldır