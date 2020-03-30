Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
30.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:18
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA