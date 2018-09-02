Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Belhanda Anlatsın Bakalım, Biz de Ona Göre Bir Cevap Vereceğiz

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda'yla ilgili, "Belhanda anlatsın bakalım, biz de ona göre bir cevap vereceğiz." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından Belhanda hakkında ağır sözler söyledi.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet almadık. Trabzonspor bizden daha iyi oynadı. Daha 3. dakikada yenik duruma düştük. Sonra eksik kaldık. Bir maçta, bir sezonda yapmamız gereken hatadan daha fazlasını yaptık. Savunabileceğim bir mağlubiyet değil.

"BELHANDA'NIN KIRMIZI KART GÖRMESİ BİZİ ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ"

Belhanda'yı her maç tembih etmemize rağmen sorumsuz bir kırmızı kart görmesi bizi daha zor duruma düşürdü. Galatasaray gibi bir takım 2-0 geriye düşse geri çevirebilir. 10 kişi kaldığında zor oluyor. Anlatsın bakalım bize. Biz de ona göre bir cevap vereceğiz.

Bir yerde takılacaktık illa, burada oldu. Rodriguez hazır değildi. Badou'yu sonradan soktuk ama kolay bir şey değildi tabii."

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