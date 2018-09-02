Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Belhanda Anlatsın Bakalım, Biz de Ona Göre Bir Cevap Vereceğiz
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda'yla ilgili, "Belhanda anlatsın bakalım, biz de ona göre bir cevap vereceğiz." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından Belhanda hakkında ağır sözler söyledi.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
"Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet almadık. Trabzonspor bizden daha iyi oynadı. Daha 3. dakikada yenik duruma düştük. Sonra eksik kaldık. Bir maçta, bir sezonda yapmamız gereken hatadan daha fazlasını yaptık. Savunabileceğim bir mağlubiyet değil.
"BELHANDA'NIN KIRMIZI KART GÖRMESİ BİZİ ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ"
Belhanda'yı her maç tembih etmemize rağmen sorumsuz bir kırmızı kart görmesi bizi daha zor duruma düşürdü. Galatasaray gibi bir takım 2-0 geriye düşse geri çevirebilir. 10 kişi kaldığında zor oluyor. Anlatsın bakalım bize. Biz de ona göre bir cevap vereceğiz.
Bir yerde takılacaktık illa, burada oldu. Rodriguez hazır değildi. Badou'yu sonradan soktuk ama kolay bir şey değildi tabii."
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Gs büyük ya ts 4 yer önemli değil canimCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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HADİ ORDAN.MİLLİ TAKIMDAN ALDIĞIN PARAYA BENZEMEZ BU İŞLER TERIM.GS DEN DE ALIRSIN KOVARLARSA.SEN ALIŞLKINSIN TAZMİNAT ALMAYA.Cevap Yaz 14 15 Yayından Kaldır
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Ilerde rakibi ısıran forvetin yok korkutan bir isim Gomisin yerine almayacaksan niye sattın söyle.GsCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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Musa sowww nerdeCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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kaba dayılıkla futbolcu oynatılmazCevap Yaz 18 12 Yayından Kaldır