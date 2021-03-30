Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Patrick Anderson'u transfer etti

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Patrick Anderson'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Patrick Anderson'u kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, 42 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Kanada'nın Edmonton kentinde doğan ve 1990 yılında basketbola başlayan Anderson, Kanada Genç Milli Takımı'yla 1997 ile 2001 yıllarında dünya şampiyonluğu kazandı.

2000 Sidney Paralimpik Oyunları'nda milli takımla altın madalya sevinci yaşayan Anderson, 2004 Atina Paralimpik Oyunları'nda da aynı başarıyı yakalayan takımın parçası oldu. Anderson, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda ise gümüş madalya elde eden takımda yer aldı.

Pekin Paralimpik Oyunları'nın ardından emeklilik kararı alan Anderson, müzisyen olma hayalini gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York şehrine taşındı. 2011 yılında basketbola geri dönen oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda yine Kanada formasıyla altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan