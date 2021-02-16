Galatasaray - Tarsus AC maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Basketbol Gençler Ligi maçında bugün Galatasaray - Tarsus AC maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Galatasaray - Tarsus AC maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Basketbol Gençler Ligi maçında Galatasaray - Tarsus AC maçı gerçekleşecek. Peki, Galatasaray - Tarsus AC maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!
GALATASARAY - TARSUS AC MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gençler Ligi, Galatasaray - Tarsus AC maçı Ertuğrul Mete Spor Kompleksi, Bolu'da oynanacak. Galatasaray - Tarsus AC maçı, TBF TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY - TARSUS AC MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
Basketbol Gençler Ligi heyecanında 16 Şubat Salı günü oynanacak Galatasaray - Tarsus AC maçı, Türkiye saatiyle 12.30'da başlayacak.