Galatasaray tarihi galibiyetle zirveye ortak oldu

23.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:00

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray, hem sarı-lacivertlileri 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yendi hem de zirvedeki takımlarla puanını eşitledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Max Kruse'nin 21. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 40. dakikada Ryan Donk ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da daha etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, 80. dakikada penaltıdan Radamel Falcao, 90+7. dakikada da Henry Onyekuru'nun kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 45'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesinde Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi.

Maçtan sonra büyük sevinç

Galatasaraylı futbolcular, elde ettikleri tarihi galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarlarına giderek galibiyeti onlarla kutladı.

Galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Hızlı başladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, ilk 7 dakikada çok önemli pozisyonlar buldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Henry Onyekuru ile iki ve Radamel Falcao ile bir gol pozisyonuna girdi.

Galatasaray, bu pozisyonlarda öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Donk, Fenerbahçe'ye üçüncü kez gol attı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Ryan Donk, kariyerinde Fenerbahçe ağlarını üçüncü kez havalandırdı.

Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere biten maçta da bir gol atmıştı.

Donk, 2013-2014 sezonunda da Kasımpaşa'da görev yaparken, sarı-lacivertli takım karşısında bir gol kaydetmişti.

Ryan Donk, bu sezon Süper Lig'de ise ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.

Falcao gol sayısını 6'ya çıkardı

Derbi maçta Galatasaray'ın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Radamel Falcao, bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Kolombiyalı yıldız futbolcu, ligde daha önce Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı.

Onyekuru geçen sene de Kadıköy'de atmıştı

Karşılaşmada Galatasaray'ın üçüncü golünü atan Henry Onyekuru, geçen sezon da Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atmıştı.

Nijeryalı futbolcu, geçen sezon ligin ikinci yarısında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta sarı-kırmızılı takımın golünü kaydetmişti.

Belhanda kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, karşılaşmanın 84. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Belhanda, maçta değişiklik için saha kenarına geldiği sırada, Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'e eliyle müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından saha kenarı bir anda karışırken, futbolcular arasındaki gerginlik güçlükle yatıştırıldı.

Olayların ardından değişikliğin gerçekleşmediği kararını veren hakem Halil Umut Meler, Belhanda'yı saha içine çağırdı ve ikinci sarıdan kırmızılı kartla oyundan ihraç etti.

Bu arada oyuna girmek için saha kenarında bekleyen Ahmet Çalık, bir süre sonra Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu.

Yaşanan gerginlik sonrası Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç ise doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fatih Terim sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın son bölümünde sarı kart gördü.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, maçın 90. dakikasında tecrübeli teknik adama sarı kart gösterdi.

Kaynak: AA