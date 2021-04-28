Galatasaray taraftarlarından LÖSEV'e yardım
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Galatasaray taraftarlarından LÖSEV'e yardım

Galatasaray taraftarlarından LÖSEV'e yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Timur Şen ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Ayı dolayısıyla LÖSEV'e katkı sağlamak amacıyla 50 koli Ramazan yardımında bulundular.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Timur Şen ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Ayı dolayısıyla LÖSEV'e katkı sağlamak amacıyla 50 koli Ramazan yardımında bulundular.

Son yapılan Olağan genel kurul sonrasında güven tazeleyen Ereğli Galatasaray taraftarları dernek başkanı Timur Şen ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Madenci, Murat Aydın, Ümit Akbaba, Baha Us, Övül Öztaş, Rıdvan Barış Çimenoğlu, Ersin Oktay, Süha Baydemir, Turan Ünlü, Batuhan Balcı, Kutsi Başsarıoğlu, Serkan Yalçın ve Özkan Azman ile birlikte LÖSEV Ereğli Şube başkanı Tarkan Atik'i ziyaret etti.

Ziyarette Ramazan Ayı dolayısıyla hazırlanan 50 adet yardım kolisi LÖSEV başkanı Tarkan Atik'e teslim edildi. Ziyarette konuşan Galatasaray Taraftarları Derneği başkanı Timur Şen, "Karadeniz Ereğli Galatasaray Taraftarları Derneği olarak olay genel kurulum sonucunda yeni oluşan yönetim olarak ilk faaliyetlerimizden bir tanesi LÖSEV 'in ramazanda lösemili çocuklara yardım yapmak Tarkan başkanımda sağ olsun bu konuda destek olmak bize çok büyük gurur veriyor teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Tarkan Atik ise konuşmasında, "Öncelikle yeni yönetime hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Hep güzel insanlar bir araya gelmiş Ereğli'miz için en güzelini yapmaya çalışıyorlar. Ben burada LÖSEV Zonguldak il temsilcisi olarak Galatasaray taraftarlarına canı gönülden teşekkür ediyorum bu ramazanda bizleri unutmayıp lösemi çocukları ve ailemizi biraz olsun bir nebze nefes aldırdıkları için hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum iyi ki varlar diyorum" dedi. - ZONGULDAK

Galatasaray taraftarlarından LÖSEV'e yardım
Galatasaray taraftarlarından LÖSEV'e yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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