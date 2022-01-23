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Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 yenilmesinin ardından taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi ve istifaya davet etti.

- Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti

İSTANBUL - Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 yenilmesinin ardından taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi ve istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak düşme potasına yaklaşması, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Bir grup taraftar protokol çıkışına gelerek yönetimi protesto etti. Çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek taraftarları dağıttı.

Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti

Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti

Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Haber

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