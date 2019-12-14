Galatasaray taraftarları iki takımı da tribüne çağırdı
Galatasaray taraftarları, MKE Ankaragücü maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi.
Galatasaray taraftarları, MKE Ankaragücü maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Ankaragücü müsabakası öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan iki takıma da destek geldi. Tribünler, 'Cimbom-Başkent el ele, hep beraber tribüne' tezahüratı yaptı. Daha sonra iki takım futbolcuları da taraftarların olduğu yere giderek alkışlarla karşılık verdi.
(İHA)