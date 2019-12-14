Galatasaray taraftarları iki takımı da tribüne çağırdı

14.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:25

Galatasaray taraftarları, MKE Ankaragücü maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Ankaragücü müsabakası öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan iki takıma da destek geldi. Tribünler, 'Cimbom-Başkent el ele, hep beraber tribüne' tezahüratı yaptı. Daha sonra iki takım futbolcuları da taraftarların olduğu yere giderek alkışlarla karşılık verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA