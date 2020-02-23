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Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı

Amasya'da Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı.

23.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:37
Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı

'da derbisinin ardından Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı.


Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yılın ardından mağlup etmesi Amasya'da coşkuyla kutlandı. Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından ezeli rakibini deplasmanda 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray'da galibiyet coşkusu yaşanıyor. Yurdun dört bir yanında zaferi kutlayan sarı-kırmızılılar, caddelerde ve sokaklarda şampiyonluk tezahüratları yaptı.


Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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