Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
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Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Galatasaraylı taraftarlarının kutlamaları Kutlama yapan araç konvoyundan görünüm Amasya'da Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Amasya'daki sarı-kırmızılı...

24.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:03
Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Galatasaraylı taraftarlarının kutlamaları

Kutlama yapan araç konvoyundan görünüm 'da Galatasaray taraftarları galibiyetini kutladı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Amasya'daki sarı-kırmızılı taraftarlarca kutlandı.

Maçın bitimiyle Anıt Meydanı'nda toplanan taraftarlar Şeyhcui Mahallesi'ne kadar yürüdü.

Davul zurna eşliğinde kutlama yapan taraftarlar tezahüratlar atarak galibiyeti kutladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
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