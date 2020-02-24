Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
Galatasaraylı taraftarlarının kutlamaları Kutlama yapan araç konvoyundan görünüm Amasya'da Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Amasya'daki sarı-kırmızılı...
Galatasaraylı taraftarlarının kutlamaları
Kutlama yapan araç konvoyundan görünüm Amasya'da Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Amasya'daki sarı-kırmızılı taraftarlarca kutlandı.
Maçın bitimiyle Anıt Meydanı'nda toplanan taraftarlar Şeyhcui Mahallesi'ne kadar yürüdü.
Davul zurna eşliğinde kutlama yapan taraftarlar tezahüratlar atarak galibiyeti kutladı.