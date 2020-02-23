Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.
Galatasaray'ın yaklaşık 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi, Adıyaman'da Galatasaraylı taraftarlarca coşkuyla kutlandı.
Maçın sona ermesiyle sokaklara çıkan taraftarlar kutlamalar yaptı.
Heykel Meydanında toplanan taraftarlar meşale yakıp takımları lehinde tezahüratlar yaptı.
Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.