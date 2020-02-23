Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
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Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.

23.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:47
Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı

'ın karşısındaki galibiyeti 'da sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.

Galatasaray'ın yaklaşık 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi, Adıyaman'da Galatasaraylı taraftarlarca coşkuyla kutlandı.

Maçın sona ermesiyle sokaklara çıkan taraftarlar kutlamalar yaptı.

Heykel Meydanında toplanan taraftarlar meşale yakıp takımları lehinde tezahüratlar yaptı.

Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
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