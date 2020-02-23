Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
Galatasaraylı taraftarlarının kutlamaları Araç konvoyundan görnüm ERZİNCAN - Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Erzincan'daki sarı-kırmızılı taraftarlarca kutlandı.
23.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:39
Galatasaraylı taraftarlarının kutlamaları
Araç konvoyundan görnüm ERZİNCAN - Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Erzincan'daki sarı-kırmızılı taraftarlarca kutlandı.
Kaynak: AA