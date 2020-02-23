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Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -taraftarların kutlamasından detaylar KAHRAMANMARAŞ - Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Kahramanmaraş'da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

23.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:25
Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-taraftarların kutlamasından detaylar - Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta 'ın deplasmanda 'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Kahramanmaraş'da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
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