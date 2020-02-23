Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -taraftarların kutlamasından detaylar KAHRAMANMARAŞ - Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Kahramanmaraş'da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.
23.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:25
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-taraftarların kutlamasından detaylar KAHRAMANMARAŞ - Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Kahramanmaraş'da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
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