Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
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Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Kayseri'deki sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

23.02.2020 23:17 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:19
Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta 'ın deplasmanda 'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine 'deki sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Kentin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar marşlar eşliğinde tezahürat yaptı. Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla caddelerde tur atan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, tezahüratların ardından, ellerindeki meşaleler ile görsel şölen sundu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taşkınlık yaşanmaması için önlem aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
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