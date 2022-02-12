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Galatasaray taraftarından yönetime protesto

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray taraftarından yönetime protesto

Galatasaray-Kayserispor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

Galatasaray- Kayserispor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sergiledikleri performanstan dolayı da futbolcular için, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray taraftarından yönetime protesto

Galatasaray taraftarından yönetime protesto

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Nef, Spor, Güncel, Haberler

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