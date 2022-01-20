Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto - Haberler
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Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray- Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden ayrıca, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.

Tribünlerden de 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı. Bazı taraftarlar da 'Fatih Terim' maskeleri taktı.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fatih Terim, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Haber

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