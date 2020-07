Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destekSuskunluğunu DHA'ya bozmuştu: 'Galatasaray ne zaman bize hizmet et derse ederiz'Taraftar da istiyorİbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL, - Galatasaray taraftarı, yönetim tarafından dün akşam yapılan açıklamada kulübe döneceği yönündeki haberler yalanlanan...

İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL, - Galatasaray taraftarı, yönetim tarafından dün akşam yapılan açıklamada kulübe döneceği yönündeki haberler yalanlanan Arda Turan'a destek kampanyası başlattı. Yönetime tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarların, sosyal medyada 'Arda gelmezse siz gidersiniz' başlığıyla açtığı kampanya, büyük ilgi görerek gündemde üst sıralara kadar çıktı.Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesinin bitmesiyle bonservisi elinde bulunan Arda Turan'ın ismi tekrar Galatasaray'ın gündeminde.SUSKUNLUĞUNU DHA'YA BOZMUŞTU: 'GALATASARAY NE ZAMAN BİZE HİZMET ET DERSE EDERİZ'Uzun süren suskunluğunu geçen Mart ayında Demirören Haber Ajansı'na özel yaptığı açıklamayla bozan Arda, Galatasaray için her zaman göreve hazır olduğunu ve bir kırgınlığının söz konusu olmadığını vurgulamıştı. Röportajda, "Bazen bir şeyi çok severseniz; kırgınlık bu işte yaşayacağımız en son duygu olur. Kırgınlık Galatasaray'a karşı benim yaşayacağım en son duygu. Neyin kırgınlığı olacak. Sahada olamazsak gideriz hafta sonu maçı izleriz. Yani çocuğumuz Galatasaraylı olur. Kaptanlığını yaptım, orada yetiştim, ekmeğini yedim, suyunu içtim. Benim için kırgınlık diye bir duygu yok. Galatasaray ne zaman bize hizmet et derse biz gider o zaman hizmet ederiz, hangi şartta, ne şekilde isterlerse" ifadelerini kullanan 33 yaşındaki milli futbolcu için sarı-kırmızılı taraftarlar ayağa kalktı.TARAFTAR DA İSTİYOR

Teknik patron Fatih Terim'in yeniden çalışmak istediği ancak Galatasaray yönetiminin dün akşam kulübe geri döneceği yönündeki haberleri yalanladığı Arda Turan için taraftarlar destek kampanyası başlattı. Yönetimin açıklamasının ardından Galatasaray formalı paylaşımıyla "Çok şükür bana bir ömür yeter" mesajını veren yıldız oyuncuyu taraftarlar yalnız bırakmadı. Yönetime tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarların, sosyal medyada 'Arda gelmezse siz gidersiniz' başlığıyla açtığı kampanya, yoğun ilgiyle gündemde üst sıralara kadar çıktı. Taraftarlar Arda'nın Ali Sami Yen Stadı'nda top toplayıcılık yaptığı yıllardan parçalı formayla yeşil sahalarda top koşturduğu günlere ve Terim ile yan yana olduğu anlardan Galatasaray'daki başarılarına kadar birçok fotoğrafın yer aldığı paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: DHA