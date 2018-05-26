Galatasaray Taraftarı, Taksim'de Şampiyonluğu Kutladı

Galatasaray taraftarları, Spor Toto Süper Lig'de elde edilen şampiyonluğu İstiklal Caddesi'nde kutladı.

Taraftar oluşumu ultrAslan'ın organize ettiği şampiyonluk kutlamasında taraftarlar, İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi.

MEŞALE YAKTILAR

Tramvay yolu boyunca iki taraflı dizilen taraftarlar, hep birlikte meşale yaktı. Marşların ve şarkıların söylendiği kutlamalar, büyük coşkuya sahne oldu. Taraftarların yaktığı meşalelerin ışığı ve dumanı, İstanbul'un farklı yerlerinden de görüldü.

TÜNELE YÜRÜMEK İSTEYEN TARAFTARA POLİS ENGEL OLDU

Öte yandan Taksim Meydanı'na ve tünele doğru yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını güvenlik nedeniyle bariyerlerle kapatan polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca yoğun güvenlik önlemi aldı.