Galatasaray taraftarı Öğretmenler Günü'nü unutmadı
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Galatasaray taraftarı Öğretmenler Günü'nü unutmadı

Galatasaray taraftarları, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle Başakşehir maçında pankart açtı.

22.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:05
Galatasaray taraftarı Öğretmenler Günü'nü unutmadı

taraftarları, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle maçında pankart açtı.

Galatasaray'ın 'nda Başakşehir ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Taraftarlar, maç öncesi seremoni sırasında tribünlerden '24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz' yazılı pankart açtı. Öğretmenlik yapan Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olmuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA
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