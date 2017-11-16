Galatasaray Taraftarı'ndan David Alaba Çılgınlığı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in Avusturyalı oyuncusu David Alaba, Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.





Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın ULEB Avrupa Kupası'nda Bayern Münih'e konuk olduğu maçı izleyen Alaba, GSTV'ye açıklamalarda bulunarak, Galatasaray taraftarı olduğunu bir kez daha dile getirdi.



Daha önce sosyal medya hesaplarında, Galatasaray Futbol Takımı'nın maçını izlerken görüntülerini de paylaşan Alaba, yaptığı açıklamada, "Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi. Ben de Galatasaray'ı tutuyorum" diye konuştu.









David Alaba: "En büyük Cimbom" pic.twitter.com/uajjxHGDIO



— GsMisli (@GsMisli) 16 Kasım 2017



Taraftarın dilinde





Bu açıklamaların ardından David Alaba sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Avusturyalı oyuncuya övgüler yağdırdı.



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