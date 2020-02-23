Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi

23.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:55

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi. Polis bazı taraftarları gözaltına aldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Galatasaray taraftarı stada ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda buluşan sarı-kırmızılılar yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 30 otobüslük konvoyla Kadıköy'e geldi. Tezahüratlar eşliğinde stada gelen taraftarlardan bazıları, taşkınlık çıkardığı için polis tarafından gözaltına alındı.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA