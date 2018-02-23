Galatasaray Taraftarı, Gomis'e Özel Pankart Hazırladı
Galatasaray taraftarı, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'e "Hazırım diyorum dünden, düşmüyorsun dilimden" yazılı pankart hazırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki maçta Galatasaray taraftarı, Bafetimbi Gomis'e özel bir pankart hazırladı.
Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında kısa süreli bir baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'e Galatasaray taraftarı, Bursaspor mücadelesi öncesinde büyük ilgi gösterdi.
GOMIS'E BÜYÜK SEVGİ
Isınmaya çıkan Gomis'e tribünler sevgi gösterisinde bulunurken, kale arkasında da özel bir pankart açıldı.
Sarı-kırmızılı tribünde açılan Gomis pankartında ''Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden'' ifadeleri yer aldı
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