Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor

Galatasaray taraftarları, Monaco'dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao'yu Genel Havacılık önünde beklemeye başladı.

01.09.2019 15:30
Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor

Galatasaray taraftarları, Monaco'dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao'yu Genel Havacılık önünde beklemeye başladı.


Galatasaray'ın Fransa ekiplerinden Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao'yu, sarı-kırmızılı taraftarlar beklemeye koyuldu. Günün erken saatlerinde Florya Genel Havacılık önünde toplanan Galatasaraylı taraflarlar, meşalelerle yeni yıldızlarının İstanbul'a inmesini bekliyor.


Sarı-kırmızılı taraftalar, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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