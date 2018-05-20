Galatasaray Taraftarı, Aziz Yıldırım'ı Tiye Aldı: Bizi Bırakma

21. şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı "Taraftarız biz çekeriz cefa, Aziz Başkan bırakma" tezahüratıyla tiye aldı.

Galatasaray Taraftarı, Aziz Yıldırım'ı Tiye Aldı: Bizi Bırakma

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı. Sarı - Kırmızılı taraftarlar Yıldırım için, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Aziz Başkan bırakma" şeklinde bağırdı.

Galatasaray tribünleri daha önce de 4. yıldızın kazanıldığı sezon Aziz Yıldırım için pankart hazırlamıştı.

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