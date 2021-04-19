Galatasaray taraftar grubundan 200 aileye Ramazan yardımı
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Galatasaray taraftar grubundan 200 aileye Ramazan yardımı

Galatasaray taraftar grubundan 200 aileye Ramazan yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun'un Bafra ilçesinde Galatasaray taraftar grubu UltrAslan temsilciliği tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

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Samsun'un Bafra ilçesinde Galatasaray taraftar grubu UltrAslan temsilciliği tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Galatasaraylı taraftarlar maddi durumu zayıf olan ailelere Ramazan kolisi dağıtarak örnek bir çalışmaya imza attı. UltrAslan Bafra Koordinatörü Oğuzhan Ay öncülüğünde sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu, aralarında para toplayarak maddi durumu iyi olmayan 200 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İlçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden sarı kırmızı taraftarlar, aileleri kaldığı evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini teslim etti ve Ramazanlarını kutladı.

Oğuzhan Ay, Ramazan ayı dolayısıyla 200 aileye gıda yardımında bulunarak ailelerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ifade etti. - SAMSUN

Galatasaray taraftar grubundan 200 aileye Ramazan yardımı
Galatasaray taraftar grubundan 200 aileye Ramazan yardımı
Galatasaray taraftar grubundan 200 aileye Ramazan yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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