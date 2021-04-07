Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

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Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik taktik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına yarın basına açık gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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