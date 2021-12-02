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Galatasaray taktik çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda top ve pas kapma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Saha dönüş çalışmalarına ülkesi Fransa'da devam eden Sacha Boey'in, 12 Aralık'ta Türkiye'ye dönerek takımla çalışmalarını sürdüreceğı ifade edildi.

Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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