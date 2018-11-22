Galatasaray, Tahkim Kurulunun Derbi Maçtaki Cezaları Onamasına Tepki Gösterdi
Galatasaray, Tahkim Kurulunun Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili verdiği onama kararları sonrası resmi sitesinden açıklama yaptı.
Galatasaray, Tahkim Kurulunun Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye'ye PFDK tarafından verilen cezaları onaması sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayımladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen'den bu yana, "Türk olmayan takımları yenmek" düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.
Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.
"Bir his takımıdır.
Renklerine aşıktır.
Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır!
Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…"
Ey Galatasaraylı,
gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür.
Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır!
Biz kazanacağız!
Çünkü biz Galatasarayız!
-
söz güzel yel kayadan toz alır ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
YIKAMAYACAKSINIZ yıkılmadık yıkılmayacağız ayaktayız bu senede ŞAMPİYON CİM BOM BOM GALATASARAY OLACAK İNŞALLAH...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
tff iyi yaptı helal olsun..da hakemine sahip çıksın .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
İstesenizde istemesenizde galatasaray yine şepleyecek hepinizede unutmayın bunuCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
kral bu ne kadar sert bi açıklama. böyle saçma haber başlıklarını nerden buluyorsunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır