Galatasaray taburcu oldu

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray, kötü gidişattan Fraport Tav Antalyaspor maçıyla çıkarak, devreyi galibiyetle kapattı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriye 2 - 0 mağlup etti. Ligde 7 maç üst üste galip gelemeyen ve tarihinin en sıkıntılı serilerinden birini oluşturan sarı-kırmızılılar, kötü gidişata 'dur' dedi ve devreyi galibiyetle kapattı.

Avrupa'da muhteşem bir periyot çizmesine rağmen, Süper Lig'de 19 maçta 27 puan toplayabilen Galatasaray'da devrenin tamamlanmasıyla z raporu alınacak. Teknik heyet, eksikleri tespit edip hem yeni stratejiler oluşturacak, hem de yönetime transfer raporu verecek.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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