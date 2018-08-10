Galatasaray, Süper Ligin Açılış Maçında Ankaragücü'nü 3-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, geriye düşmesine rağmen Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 yenerek, yeni sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada Serdar Aziz, 30. dakikada kendi kalesine Kone ve 90+2. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Ankaragücü'nün golünü 6. dakikada El Kabir attı. Bu aynı zamanda Spor Toto Süper Lig 2018/2019 sezonunun ilk golü oldu.

GALATASARAY, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.