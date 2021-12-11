Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı yok mu, hangi gün? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşılaşacak. Maçın ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, GS lig maçı ne zaman? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi kim? araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray'ın maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? GS maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar...
Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı yok mu, hangi gün? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray bu hafta ligde kimle maç yapacak? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi kimdir? Maçın ilk 11'leri belli oldu mu? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı nerede oynanıyor? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?
GS'nin lig maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00 'da başlayacaktır. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı Pazartesi akşam yani 13 Aralık Pazartesi saat 18:00 'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
SAMET ÇİÇEK(2. Yardımcı Hakem)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)
EROL ERSOY(Gözlemci)
ÖMER DALMAN(Temsilci)
AHMET SULA(Temsilci)
FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)
Normalde 4 büyüklerin maçları genelde hafta sonu günleri oynanıyor. Fakat bu hafta içi Fenerbahçe ve Galatasaray Perşembe günü UEFA maçı oynamışlardı. Bundan dolayı ligde ise maç günü son güne yani Pazartesi'ye verildiği tahmin edilmektedir.
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