Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı yok mu, hangi gün? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray bu hafta ligde kimle maç yapacak? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi kimdir? Maçın ilk 11'leri belli oldu mu? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı nerede oynanıyor? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

GS'nin lig maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00 'da başlayacaktır. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı Pazartesi akşam yani 13 Aralık Pazartesi saat 18:00 'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÇİÇEK(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

EROL ERSOY(Gözlemci)

ÖMER DALMAN(Temsilci)

AHMET SULA(Temsilci)

FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)

GALATASARAY'IN MAÇI NEDEN CUMARTESİ VEYA PAZAR OYNANMIYOR?

Normalde 4 büyüklerin maçları genelde hafta sonu günleri oynanıyor. Fakat bu hafta içi Fenerbahçe ve Galatasaray Perşembe günü UEFA maçı oynamışlardı. Bundan dolayı ligde ise maç günü son güne yani Pazartesi'ye verildiği tahmin edilmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet