Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

Onyukuru ve Yedlin sakat

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Radamel Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sahasındaki son 4 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın! Güvenlikleri etkisiz hale getirip zorla içeri girdiler
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın! Güvenlikleri etkisiz hale getirip zorla içeri girdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:02:57. #1.14#

title