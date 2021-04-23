Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanında
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Takımda 4 eksik

Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son 8 maçın sadece 2'sini kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi
Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi
Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor
Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Nikos Dendias Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:13:27. #1.14#

title