Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

Takımda 4 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Martin Linnes'in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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