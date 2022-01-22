Galatasaray, Süper Lig'de yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.

Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Altı futbolcusundan yararlanamayacak

Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı forması giyen Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed de yarın kadroda bulunamayacak.

Üç futbolcu kart ceza sınırında

"Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Ligde son 11 maçta sadece 1 galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesinde 17 gole engel olamadı.

Averajı ekside

Ligde geride kalan 22 hafta sonrası sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti.

Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gole engel olamadı.