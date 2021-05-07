Galatasaray, Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı konuk edecek
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Galatasaray, Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı konuk edecek
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

Galatasaray'da tek eksik

Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek.

Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son 6 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi.

Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.

Son maçların golcüsü Emre Akbaba

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı ekibin son haftalardaki skor yükünü çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Emre Akbaba, Galatasaray'ın bulduğu 5 golün 3'ünü atarak takımına ciddi bir skor katkısı sağladı.

Emre, 36. haftadaki 1-1'lik Trabzonspor maçında beraberliği, 38. haftada 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde galibiyeti getiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta da 2-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde 2. golü attı.

Galatasaray'da diğer 2 golü ise Mustafa Muhammed ile Halil Dervişoğlu kaydetti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekti.

Ligde 37 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 33 gol gördü. Galatasaray, bu istatistiğiyle ligde kalesinde en az gol yiyen takım olarak ön plana çıktı.

Galatasaray'ı 34 golle Trabzonspor, 37 golle Fenerbahçe ve 38 golle Beşiktaş takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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