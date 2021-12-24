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Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.

Terim'in cezası bitecek

Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Yarın da takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak.

Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

Galatasaray'da 6 eksik

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak.

Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

Beş futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galibiyeti unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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