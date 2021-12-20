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Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

ADANA (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya 11. sırada girdi.

Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.

Terim'in cezası devam ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak.

Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmada 4 futbolcusundan sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak.

Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Yedi futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galibiyet hasreti 6 maç

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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