Galatasaray Strasbourg hangi kanalda? Galatasaray Strasbourg maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda? Galatasaray Strasbourg hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Strasbourg maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Strasbourg maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Strasbourg maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport kullanıcıları Galatasaray Strasbourg maçını S Sport Plus'tan şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Strasbourg maçı yarın akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.