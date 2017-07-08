Galatasaray Store Hisarcık'ta

Galatasaray'ın lisanslı ürünlerini taraftarla buluşturan GS TIR'ı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir günlük satış yaptı.



Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan GS TIR'ına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Satış Sorumlusu Bilal Güvenç, gezici tırda yazlık ürünler başta olmak üzere şapka, atkı, anahtarlık, eşofman, şort, tişört, forma, ayakkabı ürünlerini sunduklarını, en çok tişört ve forma satışı yaptıklarını kaydetti. Tişörtlerin 40-100 TL, formaların ise 180 TL'den satıldığı GS TIR'ı gün sonunda ilçeden ayrıldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA