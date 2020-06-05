Galatasaray stadyum sponsorluğunda ilk beşte Araştırmaya göre; Galatasaray, Türk Telekom'la ile yaptığı stadyum isim hakkı anlaşmasıyla dünyanın en değerli dördüncü sponsorluk iş birliğine imza attı.

Sarı-kırmızılılar yılda 9 milyon 600 bin euro kazanırken, zirvede Etihad Airways'la yılda 17 milyon 100 bin euroya anlaşan İngiliz devi Manchester City yer alıyor.

Futbol kulüpleri için sponsorluk anlaşmaları olmazsa olmaz… Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde büyük bir gelir kaybı yaşayan kulüpler, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla ekonomisini düzeltmeye uğraşıyor. Kulüpler için en büyük gelir kapılarından birisi de 'Stadyum sponsorluğu'… KPMG Football Benchmark ekibi dünyanın en değerli stadyum sponsorluklarını inceledi. Buna göre; Galatasaray, Türk Telekom'la ile yaptığı stadyum ismi hakkı anlaşmasıyla dünyanın dördüncü büyük sponsorluk iş birliğine imza attı.

MERCEDES'LE 2044 YILINA KADAR

Sarı-kırmızılılar, 2011 yılında yapılan ve 2021 sezonunda bitecek olan anlaşma gereğince yılda 9 milyon 600 bin euroyu kasasına koyuyor. Stadyum sponsorluğunda zirvede Manchester City yer alıyor. İngiliz devi, Etihad Airways'le 2011-2021 yılları için yaptığı anlaşma gereği her sene 17 milyon 100 bin euro kazanıyor. Listenin ikinci sırasında ise Mercedes Benz'le sözleşme imzalayan MLS ekibi Atlanta United var. ABD ekibi, 2044 yılında bitecek olan anlaşma kapsamında yıllık 10 milyon 700 bin euro kazanıyor.

STAT SPONSORLUKLARI ÇOK DEĞERLİ

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kulüpler için stadyum sponsorlukları en önemli gelir kaynağı… Forma sponsorluğunun yanı sıra kulüpler, stadyumlarının ismi hakkını büyük şirketlere vererek gelir elde ediyorlar. Önümüzdeki dönemde yeni stadyum yapımlarıyla bu tarz sponsorluklar daha da artacaktır. Galatasaray'ın Türk Telekom'la olan sözleşmesini bir yıl daha uzatması kulübe büyük katkı sağlayacaktır'' dedi.

Kaynak: Bültenler