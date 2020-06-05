HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray stadyum sponsorluğunda ilk beşte

Araştırmaya göre; Galatasaray, Türk Telekom'la ile yaptığı stadyum isim hakkı anlaşmasıyla dünyanın en değerli dördüncü sponsorluk iş birliğine imza attı.

Galatasaray stadyum sponsorluğunda ilk beşte
05.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:02

Sarı-kırmızılılar yılda 9 milyon 600 bin euro kazanırken, zirvede Etihad Airways'la yılda 17 milyon 100 bin euroya anlaşan İngiliz devi Manchester City yer alıyor.

Futbol kulüpleri için sponsorluk anlaşmaları olmazsa olmaz… Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde büyük bir gelir kaybı yaşayan kulüpler, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla ekonomisini düzeltmeye uğraşıyor. Kulüpler için en büyük gelir kapılarından birisi de 'Stadyum sponsorluğu'… KPMG Football Benchmark ekibi dünyanın en değerli stadyum sponsorluklarını inceledi. Buna göre; Galatasaray, Türk Telekom'la ile yaptığı stadyum ismi hakkı anlaşmasıyla dünyanın dördüncü büyük sponsorluk iş birliğine imza attı.

MERCEDES'LE 2044 YILINA KADAR

Sarı-kırmızılılar, 2011 yılında yapılan ve 2021 sezonunda bitecek olan anlaşma gereğince yılda 9 milyon 600 bin euroyu kasasına koyuyor. Stadyum sponsorluğunda zirvede Manchester City yer alıyor. İngiliz devi, Etihad Airways'le 2011-2021 yılları için yaptığı anlaşma gereği her sene 17 milyon 100 bin euro kazanıyor. Listenin ikinci sırasında ise Mercedes Benz'le sözleşme imzalayan MLS ekibi Atlanta United var. ABD ekibi, 2044 yılında bitecek olan anlaşma kapsamında yıllık 10 milyon 700 bin euro kazanıyor.

STAT SPONSORLUKLARI ÇOK DEĞERLİ

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kulüpler için stadyum sponsorlukları en önemli gelir kaynağı… Forma sponsorluğunun yanı sıra kulüpler, stadyumlarının ismi hakkını büyük şirketlere vererek gelir elde ediyorlar. Önümüzdeki dönemde yeni stadyum yapımlarıyla bu tarz sponsorluklar daha da artacaktır. Galatasaray'ın Türk Telekom'la olan sözleşmesini bir yıl daha uzatması kulübe büyük katkı sağlayacaktır'' dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi Spor
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı Spor
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı Spor
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu Spor
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı Spor
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış Spor
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Adnan Menderes Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Fatma Girik Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Libya Karar Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Galatasaray stadyum sponsorluğunda ilk beşte - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:02:58. #1.14#
title