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Galatasaray Stadyum Müzesi, dijital ortamda ziyaret edilebilecek

Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi'nin yarın itibarıyla dijital ortamda ziyaretçilere açılacağını duyurdu.

Galatasaray Stadyum Müzesi, dijital ortamda ziyaret edilebilecek
24.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:25

Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi'nin yarın itibarıyla dijital ortamda ziyaretçilere açılacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, internet platformunda yer alacak ve erişimin 19 lira 90 kuruş olacağı uygulama ile müzenin dijital ortamda gezilmesine olanak sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, sanal müze uygulamasıyla dünyanın her yerindeki sarı-kırmızılı taraftarların rehber eşliğinde müze içerisinde adım adım gezebileceği, Galatasaray Kulübünün tarihinin son görüntüleme teknolojisi ile 3 boyutlu olarak görme fırsatı elde edileceği aktarıldı.

Sanal müze uygulamasına kulübün internet sitesinde yer verilen bağlantılar aracılığıyla ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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