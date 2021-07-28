Galatasaray stada geldi
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Galatasaray stada geldi

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Galatasaray stada geldi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin oynanacağı stada ulaştı.

- Galatasaray stada geldi

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin oynanacağı stada ulaştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı. Galatasaray otobüsünü stat dışında taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı.

Galatasaray stada geldi
Galatasaray stada geldi
Galatasaray stada geldi
Galatasaray stada geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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