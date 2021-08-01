Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı İskoçya temsilcisi St. Johnstone maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı İskoçya temsilcisi St. Johnstone maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ağırlığı U-19 oyunculardan kurulu takım ile 90 dakikalık çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.


Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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