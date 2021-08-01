Galatasaray'a İsviçreli hakem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'a İsviçreli hakem

Galatasaray'a İsviçreli hakem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile oynayacağı mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile oynayacağı mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 5 Ağustos Perşembe günü St. Johnstone ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi
Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Haydar Aliyev Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Burak Elmas Nihat Özdemir Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'a İsviçreli hakem - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 13:44:16. #1.16#

title