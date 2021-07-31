Galatasaray-St Johnstone maçının biletleri 2 Ağustos'ta satışa çıkacak
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Galatasaray-St Johnstone maçının biletleri 2 Ağustos'ta satışa çıkacak

Galatasaray-St Johnstone maçının biletleri 2 Ağustos'ta satışa çıkacak
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan turunda 5 Ağustos Perşembe günü İskoç ekibi St Johnstone'u konuk edeceği maçın biletleri, 2 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan turunda 5 Ağustos Perşembe günü İskoç ekibi St Johnstone'u konuk edeceği maçın biletleri, 2 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 125 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece maç günü açılacağı aktarıldı.

Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GSMobile ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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Galatasaray-St Johnstone maçının biletleri 2 Ağustos'ta satışa çıkacak - Haberler Spor
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