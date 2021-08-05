Galatasaray-St. Johnstone maçının ardından - Callum Davidson
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Galatasaray-St. Johnstone maçının ardından - Callum Davidson

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan İskoçya ekibi St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, sonuçtan dolayı mutlu olduklarını ve turu geçmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan İskoçya ekibi St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, sonuçtan dolayı mutlu olduklarını ve turu geçmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Davidson, "Yedi numara çok iyiydi, onu durdurmaya çalıştık. Galatasaray, çok iyi oyunculara sahip. İlk 10 dakikada şanslıydık, rakibin önemli pozisyonları vardı. Daha sonra oyunu dengeye getirdik. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Bu sadece birinci maç, ikinci maç için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. İskoçya'da turu geçmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Davidson, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın kırmızı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine ise bunun kendileri için bir avantaj olmayacağını, sarı-kırmızılı ekibin tüm oyuncularının kaliteli olduğunu kaydetti.

Galatasaray-St. Johnstone maçının ardından - Callum Davidson
Galatasaray-St. Johnstone maçının ardından - Callum Davidson
Galatasaray-St. Johnstone maçının ardından - Callum Davidson
Galatasaray-St. Johnstone maçının ardından - Callum Davidson

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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